Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров, соответствующий отзыв имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова предусматривает увеличение штрафов для водителей — с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тыс. рублей.