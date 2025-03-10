Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел
10:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ поддержало законопроект о почти двукратном увеличении штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров, соответствующий отзыв имеется в распоряжении ТАСС.
Законопроект сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова предусматривает увеличение штрафов для водителей — с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тыс. рублей.
Новости
- 11:05 10.03.2025
- Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР
- 11:00 10.03.2025
- Два британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведработы
- 10:32 10.03.2025
- ВСУ перебрасывают резервы к Часовому Яру ДНР, не считаясь с потерями — Пушилин
- 10:20 10.03.2025
- Иран консультируется с РФ и Китаем по своей ядерной программе — глава МИД
- 10:05 10.03.2025
- Трамп считает, что США станут «снова богатыми» благодаря пошлинам
- 09:32 10.03.2025
- Будущий премьер Канады Марк Карни заявил, что не доверяет США
- 09:20 10.03.2025
- США почти возобновили предоставление Киеву разведданных — Трамп
- 09:05 10.03.2025
- КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:00 10.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 9 украинских БПЛА над регионами России
- 07:40 10.03.2025
- На всю территорию европейской части РФ пришла весна - Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать