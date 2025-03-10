Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР
11:05 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ должно к 30 марта освободить от призыва на срочную службу тех россиян, которые принимали участие в боевых действиях против украинских формирований с 2014 года в составе структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень публикует Кремль.
Кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации необходимых для этого изменений. Освобождение от призыва коснется тех, кто принимал «не менее 6 месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях, <…> начиная с 11 мая 2014 года», указывается в поручении.
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