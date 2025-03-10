0
0
0
НОВОСТИ

Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР

11:05 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ должно к 30 марта освободить от призыва на срочную службу тех россиян, которые принимали участие в боевых действиях против украинских формирований с 2014 года в составе структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень публикует Кремль.

Кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации необходимых для этого изменений. Освобождение от призыва коснется тех, кто принимал «не менее 6 месяцев в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях, <…> начиная с 11 мая 2014 года», указывается в поручении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 10.03.2025
Два британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведработы
0
51
10:32 10.03.2025
ВСУ перебрасывают резервы к Часовому Яру ДНР, не считаясь с потерями — Пушилин
0
139
10:20 10.03.2025
Иран консультируется с РФ и Китаем по своей ядерной программе — глава МИД
0
146
10:05 10.03.2025
Трамп считает, что США станут «снова богатыми» благодаря пошлинам
0
168
10:00 10.03.2025
Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел
0
180
09:32 10.03.2025
Будущий премьер Канады Марк Карни заявил, что не доверяет США
0
216
09:20 10.03.2025
США почти возобновили предоставление Киеву разведданных — Трамп
0
228
09:05 10.03.2025
КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
257
09:00 10.03.2025
Силы ПВО за ночь сбили 9 украинских БПЛА над регионами России
0
263
07:40 10.03.2025
На всю территорию европейской части РФ пришла весна - Вильфанд
0
377

Возврат к списку