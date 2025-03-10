Число погибших в ходе столкновений на западе Сирии выросло до 973 человек — СМИ
11:32 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв среди мирных граждан в результате боестолкновений между силами безопасности новых властей Сирии и отрядами вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада на западе страны выросло за сутки с 830 до 973 человек. Об этом сообщила ливанская газета Al Nahar. По ее информации, среди погибших есть женщины и дети, их численность не приводится.
Большинство жертв принадлежит к алавитской общине, выходцы из которой составляют 12% населения арабской республики.
Силы безопасности восстановили контроль над прибрежными районами в провинциях Латакия и Тартус, однако боестолкновения продолжаются в горной местности. В ходе военной операции, которая началась 6 марта, было уничтожено свыше 250 ополченцев. Вооруженные формирования, поддерживающие новые сирийские власти, потеряли 231 бойца.
9 марта канцелярия временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа сообщила, что глава государства сформировал независимый комитет для выяснения обстоятельств, приведших к эскалации насилия в прибрежных провинциях на западе страны.
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