Нет никаких признаков того, что помощь США Киеву возобновится — CBS News
12:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признаки того, что американская военная и разведывательная поддержка Украины возобновится, отсутствуют, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.
По их данным, президент США Дональд Трамп, возможно, хочет большего, чем просто подписание сделки о полезных ископаемых, однако его конкретные условия для возобновления помощи остаются «туманными».
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