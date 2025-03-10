Премьер Гренландии считает неуважительным отношение Трампа к жителям острова
12:05 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность не относился к жителям Гренландии с тем уважением, которого они заслуживают. Об этом заявил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде в интервью Danmarks radio.
«То, что сейчас происходит в мире, меня очень беспокоит. Мировой порядок рушится на многих фронтах, а в Соединенных Штатах президент, который ведет себя настолько непредсказуемо, что это заставляет людей чувствовать себя неуверенно, — считает он. — Мы заслуживаем того, чтобы к нам относились с уважением, и я не думаю, что американский президент делал это в последнее время с тех пор, как вступил в должность».
По словам Эгеде, гренландцы не хотят более тесных отношений с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. «Я думаю, что недавние действия американского президента заставляют людей не хотеть быть так близко [к США], как им хотелось бы в прошлом. Нам нужно <…> направить больше усилий на страны, проявляющие уважение к будущему, которого мы хотим», — сказал он, имея в виду стремление Гренландии к независимости.
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