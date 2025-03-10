ПВО РФ сбила Миг-29 ВСУ — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены пять бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.