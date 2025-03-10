Более 152 тыс. жителей курского приграничья покинули свои дома из-за вторжения ВСУ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 152 тыс. жителей приграничных районов Курской области покинули свои дома с августа 2024 года из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Александр Чепик.

«Общее количество людей, вынужденных покинуть свои дома, составляет в области 152 566 человек», — сказал он на заседании круглого стола по теме «Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов».