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НОВОСТИ

Нидерланды по-прежнему рассчитывают на ядерный зонтик США — МИД

15:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нидерландов по-прежнему рассчитывает на американскую ядерную защиту, несмотря на ухудшающиеся отношения между США и Европой. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп в интервью в телевизионной программе Nieuwsuur.

«Пятая статья договора НАТО — один за всех и все за одного — остается в силе, — подчеркнул он. — Это совершенно ясно. НАТО сохраняет свою актуальность, и США также заверяют нас в этом. Это прочный военно-политический альянс. И американский ядерный зонтик тоже остается. Это подразумевается само собой».

Министр добавил, что Нидерланды еще не обращались к Франции по поводу возможного присоединения к ее ядерному зонтику, но ожидает, что обсуждение этого вопроса начнется в ближайшее время.

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