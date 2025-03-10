0
0
169
НОВОСТИ

«Северный поток» уничтожили США, а правда об этом скрывается — словацкий евродепутат

16:12 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Именно США уничтожили трубопроводы «Северный поток», чтобы продавать собственный газ европейцам, а правда об этом скрывается. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Он пояснил, что Вашингтон поставил цель заполучить европейский рынок для своего сжиженного газа, а основным препятствием для этого был российский газ, который стоит «гораздо дешевле, проще в поставках, более экологичен и гораздо более прозрачен».

«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? Нужно остановить и заблокировать все российские маршруты. Прежде всего нужно ликвидировать или уничтожить „Северный поток“. Они это сделали. Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают. Но это точно так», — подчеркнул евродепутат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 10.03.2025
США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны — Уиткофф
0
30
17:00 10.03.2025
Кандидат в президенты МОК Ватанабэ намерен вернуть россиян на международные турниры
0
81
16:32 10.03.2025
ЕС не сможет финансировать армию Украины численностью 1 млн человек — Сийярто
0
146
16:00 10.03.2025
Новые выбросы мазута обнаружены на пяти участках пляжей на Кубани
0
187
15:32 10.03.2025
Лондон видит угрозу в развитии диалога Москвы и Вашингтона по Украине — СВР РФ
0
262
15:12 10.03.2025
Джорджеску выразил решимость продолжать борьбу до конца и призвал румын к мирным протестам
0
248
15:00 10.03.2025
Нидерланды по-прежнему рассчитывают на ядерный зонтик США — МИД
0
262
14:40 10.03.2025
Предприниматели смогут сэкономить на сервисах Сбера с подпиской СберБизнес Прайм
0
268
14:32 10.03.2025
ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 340 военнослужащих
0
280
14:12 10.03.2025
Советники Трампа уже намечают схемы ослабления антироссийских санкций — Bloomberg
0
344

Возврат к списку