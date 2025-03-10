16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Именно США уничтожили трубопроводы «Северный поток», чтобы продавать собственный газ европейцам, а правда об этом скрывается. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Он пояснил, что Вашингтон поставил цель заполучить европейский рынок для своего сжиженного газа, а основным препятствием для этого был российский газ, который стоит «гораздо дешевле, проще в поставках, более экологичен и гораздо более прозрачен».

«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? Нужно остановить и заблокировать все российские маршруты. Прежде всего нужно ликвидировать или уничтожить „Северный поток“. Они это сделали. Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают. Но это точно так», — подчеркнул евродепутат.