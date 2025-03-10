«Северный поток» уничтожили США, а правда об этом скрывается — словацкий евродепутат
16:12 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Именно США уничтожили трубопроводы «Северный поток», чтобы продавать собственный газ европейцам, а правда об этом скрывается. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
Он пояснил, что Вашингтон поставил цель заполучить европейский рынок для своего сжиженного газа, а основным препятствием для этого был российский газ, который стоит «гораздо дешевле, проще в поставках, более экологичен и гораздо более прозрачен».
«Так что же нужно сделать, если вы хотите продавать американский газ в Европу? Нужно остановить и заблокировать все российские маршруты. Прежде всего нужно ликвидировать или уничтожить „Северный поток“. Они это сделали. Все знают, что это были американцы, хотя в геополитике иногда правду скрывают. Но это точно так», — подчеркнул евродепутат.
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