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ЕС не сможет финансировать армию Украины численностью 1 млн человек — Сийярто

16:32 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет содержать армию Украины численностью 1 млн человек, как того добивается от Брюсселя Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министрами энергетики Азербайджана, Болгарии, Грузии и Румынии.

«Мы по-прежнему считаем, что Европейский союз просто не способен содержать украинскую армию в 1 млн человек и выделять миллионы долларов на функционирование украинского государства, тем более в то время, когда его собственная конкурентоспособность значительно уменьшилась. Просто не укладывается в голове, как ЕС сможет нести столь большое финансовое бремя. Евросоюз просто не может взять это на себя», — сказал глава МИД, отвечая на вопросы журналистов по поводу стремления Киева добиться дополнительной военной помощи от Брюсселя.

О том, что Венгрия выступает против финансирования Евросоюзом увеличения численности ВСУ до 1 млн человек, говорил ранее премьер-министр Виктор Орбан. Выступая 8 марта с речью по вопросам экономики, он подчеркнул, что подобное решение нанесет непоправимый ущерб всем странам сообщества. Глава правительства отметил, что «Украина оказалась на грани краха, однако ЕС по-прежнему хочет финансировать операцию „Украинская мечта“, чтобы перевооружить ее армию на европейские средства».

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