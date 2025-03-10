Кандидат в президенты МОК Ватанабэ намерен вернуть россиян на международные турниры
17:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ намерен приложить все усилия для возвращения российских спортсменов на международную арену. Об этом он заявил журналистам во время визита в Москву.
«Я хочу продолжить усилия, чтобы мечта каждого из спортсменов осуществилась», — сказал Ватанабэ.
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