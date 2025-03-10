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Президент Болгарии призвал Европу поддержать США в достижении мира на Украине

18:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа должна поддержать США в работе по достижению мира на Украине. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Призываю Европу оказать поддержку США и работать с ними в сотрудничестве, чтобы их политическая воля привела к прекращению огня, а в дальнейшем за столом переговоров с использованием инструментов дипломатии и других возможных механизмов найти решение, которое гарантирует справедливый и устойчивый мир [на Украине]», — сказал Радев на брифинге по итогам переговоров с президентом Черногории Яковом Милатовичем, который находится в Болгарии с официальным визитом.

Президент Болгарии подчеркнул, что «Европа не может добиваться мира с позиции силы». «Неморально, что Европа подталкивает Украину продолжать войну, заявив позицию, что будет добиваться мира через силу. Это абсолютно невозможно. Это грубое столкновение с реальностью, которое ведет Украину к катастрофе, а Европу — в тупик. Из-за такой политики количество жертв будет расти, Украина будет терять территории, а разрушения станут еще более масштабными», — полагает болгарский лидер.

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