Президент Болгарии призвал Европу поддержать США в достижении мира на Украине
18:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа должна поддержать США в работе по достижению мира на Украине. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.
«Призываю Европу оказать поддержку США и работать с ними в сотрудничестве, чтобы их политическая воля привела к прекращению огня, а в дальнейшем за столом переговоров с использованием инструментов дипломатии и других возможных механизмов найти решение, которое гарантирует справедливый и устойчивый мир [на Украине]», — сказал Радев на брифинге по итогам переговоров с президентом Черногории Яковом Милатовичем, который находится в Болгарии с официальным визитом.
Президент Болгарии подчеркнул, что «Европа не может добиваться мира с позиции силы». «Неморально, что Европа подталкивает Украину продолжать войну, заявив позицию, что будет добиваться мира через силу. Это абсолютно невозможно. Это грубое столкновение с реальностью, которое ведет Украину к катастрофе, а Европу — в тупик. Из-за такой политики количество жертв будет расти, Украина будет терять территории, а разрушения станут еще более масштабными», — полагает болгарский лидер.
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