Возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины — WP
20:40 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнейшие решения США о передаче оружия и разведывательной информации Украине зависят от шагов Киева, касающихся урегулирования конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Ссылаясь на неназванных американских должностных лиц, она отметила, что «возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины». При этом подчеркивается, что «Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом». По свидетельству газеты, администрация США выражает «надежду на то, что Украина готова к взаимодействию по мирной сделке». Тем не менее американская сторона «не будет давать никаких гарантий возобновления военной или разведывательной поддержки Киева» в преддверии встречи американской и украинской сторон в Джидде, уточняется в публикации.
Предполагается, что американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии пройдут 11 марта. Со стороны США в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
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