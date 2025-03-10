Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией — аш-Шараа
21:20 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола в отношениях между странами. Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Rueters.
«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — сказал он.
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