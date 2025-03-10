США, вероятно, не хотят предотвратить торговый конфликт с ЕС — еврокомиссар
22:00 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на встрече с журналистами выразил мнение, что США не хотят предотвратить торговый конфликт с Евросоюзом.
«Администрация американского президента [Дональда] Трампа, очевидно, не заинтересована в предотвращении торгового конфликта [США] с ЕС», — сказал еврокомиссар, представляющий Словакию в Еврокомиссии. Шефчович таким образом отреагировал на планы Вашингтона ввести через два дня пошлины на импорт стали и алюминия.
Шефчович в феврале посетил Вашингтон. «Я стремился наладить конструктивный диалог, чтобы избежать ненужного ущерба от мер и контрмер <…>. Администрация США не демонстрирует стремления к заключению сделки», — отметил еврокомиссар.
НОВОСТИ
- 22:40 10.03.2025
- Трое погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
- 21:20 10.03.2025
- Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией — аш-Шараа
- 20:40 10.03.2025
- Возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины — WP
- 20:00 10.03.2025
- Приобретенное гражданство РФ более чем 1,6 тыс. человек прекращено из-за преступлений
- 19:20 10.03.2025
- Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
- 18:40 10.03.2025
- В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
- 18:00 10.03.2025
- Президент Болгарии призвал Европу поддержать США в достижении мира на Украине
- 17:32 10.03.2025
- 32 человека пострадали в результате столкновения двух судов у берегов Англии — Sky News
- 17:12 10.03.2025
- США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны — Уиткофф
- 17:00 10.03.2025
- Кандидат в президенты МОК Ватанабэ намерен вернуть россиян на международные турниры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать