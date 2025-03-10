США, вероятно, не хотят предотвратить торговый конфликт с ЕС — еврокомиссар

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на встрече с журналистами выразил мнение, что США не хотят предотвратить торговый конфликт с Евросоюзом.

«Администрация американского президента [Дональда] Трампа, очевидно, не заинтересована в предотвращении торгового конфликта [США] с ЕС», — сказал еврокомиссар, представляющий Словакию в Еврокомиссии. Шефчович таким образом отреагировал на планы Вашингтона ввести через два дня пошлины на импорт стали и алюминия.

Шефчович в феврале посетил Вашингтон. «Я стремился наладить конструктивный диалог, чтобы избежать ненужного ущерба от мер и контрмер <…>. Администрация США не демонстрирует стремления к заключению сделки», — отметил еврокомиссар.