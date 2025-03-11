Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии
09:20 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) подписали соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям. Об этом сообщила канцелярия президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в своем телеграм-канале.
По ее данным, соответствующий документ был подписан в ходе встречи аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди.
НОВОСТИ
- 10:05 11.03.2025
- США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ — Рубио
- 10:00 11.03.2025
- Один сотрудник погиб после падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове
- 09:32 11.03.2025
- США нет смысла платить за защиту Европы — Маск
- 09:05 11.03.2025
- Румынский deep state похоронил демократию в стране, считает Медведев
- 09:00 11.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России
- 22:40 10.03.2025
- Трое погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
- 22:00 10.03.2025
- США, вероятно, не хотят предотвратить торговый конфликт с ЕС — еврокомиссар
- 21:20 10.03.2025
- Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией — аш-Шараа
- 20:40 10.03.2025
- Возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины — WP
- 20:00 10.03.2025
- Приобретенное гражданство РФ более чем 1,6 тыс. человек прекращено из-за преступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать