Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) подписали соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям. Об этом сообщила канцелярия президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в своем телеграм-канале.

По ее данным, соответствующий документ был подписан в ходе встречи аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди.