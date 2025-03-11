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НОВОСТИ

США нет смысла платить за защиту Европы — Маск

09:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Нам по-настоящему стоит это сделать, — прокомментировал он в социальной сети X призыв одного из пользователей к выходу Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. — Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы».

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