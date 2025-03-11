США нет смысла платить за защиту Европы — Маск
09:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).
«Нам по-настоящему стоит это сделать, — прокомментировал он в социальной сети X призыв одного из пользователей к выходу Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. — Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы».
НОВОСТИ
- 10:05 11.03.2025
- США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ — Рубио
- 10:00 11.03.2025
- Один сотрудник погиб после падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове
- 09:20 11.03.2025
- Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии
- 09:05 11.03.2025
- Румынский deep state похоронил демократию в стране, считает Медведев
- 09:00 11.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России
- 22:40 10.03.2025
- Трое погибли, девять пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области
- 22:00 10.03.2025
- США, вероятно, не хотят предотвратить торговый конфликт с ЕС — еврокомиссар
- 21:20 10.03.2025
- Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией — аш-Шараа
- 20:40 10.03.2025
- Возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины — WP
- 20:00 10.03.2025
- Приобретенное гражданство РФ более чем 1,6 тыс. человек прекращено из-за преступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать