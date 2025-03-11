Один сотрудник погиб после падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После падения обломков БПЛА на территории дистрибьютерского центра «Мираторга» в Домодедове погиб один сотрудник, также есть двое пострадавших, сообщила компания.

«Домодедово, 11 марта 2025 г. В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании „Мираторг“ в г. о. Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудника компании», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь.