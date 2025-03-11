США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ — Рубио
10:05 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты надеются, что им не потребуется ужесточать санкции в отношении России в попытке содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
«На данном этапе всем должно быть ясно, что у США имеются инструменты, позволяющие навязать издержки и российской стороне этого уравнения. Однако мы надеемся, что до этого не дойдет», — сказал шеф американской дипломатии, комментируя в беседе с журналистами в ходе перелета в Саудовскую Аравию ситуацию вокруг Украины. Как ожидается, позднее во вторник в Джидде пройдут американо-украинские переговоры по урегулированию конфликта.
По словам Рубио, цель президента США Дональда Трамп заключается в том, чтобы усадить обе стороны — и Москву, и Киев — за стол переговоров, дабы добиться преодоления конфликта. Недавние высказывания Трампа о возможности дальнейшего ужесточения антироссийских рестрикций являются «напоминанием о том, что у США имеются инструменты, если все рассыплется», отметил глава внешнеполитического ведомства. «Но мы надеемся, что этого не случится. Мы действительно на это надеемся. Мы надеемся, что до такого не дойдет», — подчеркнул Рубио.
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