Киев в переговорах США попробует «выиграть время» в ожидании помощи Европы — NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью Киева в переговорах с США может быть попытка «выиграть время», чтобы европейские страны могли нарастить поддержку Украины. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов и бывших украинских госслужащих.

«Более широкая цель Украины в переговорах с Соединенными Штатами — снизить, насколько возможно, негативные последствия на ее военный потенциал геополитического поворота Америки к России при [президенте Дональде] Трампе. Это может выиграть время для того, чтобы европейские страны увеличили помощь», — пишет издание.