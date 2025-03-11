В результате атаки ВСУ на Подмосковье пострадали 18 человек, еще двое погибли — Минздрав

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

18 человек пострадали в результате атаки украинских дронов на Подмосковье этой ночью, еще двое погибли. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое [из них] взрослых пострадавших, к сожалению, погибли», — сообщил он.