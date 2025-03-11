Оружия Украине хватит и без новых поставок США — Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очень много оружия останется на Украине даже в случае остановки западных поставок Киеву. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будет еще многие-многие месяцы, чем и на что воевать», — считает представитель Кремля.