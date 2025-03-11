Фон дер Ляйен обещала Европе «сложные решения» по милитаризации ЕС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила европейцев, что в ближайшие недели им «потребуется мужество» и их ждут «сложные решения», чтобы сделать рывок в гонке вооружений. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. По ее мнению, это якобы «необходимо», для «военного сдерживания» России.

«В ближайшие недели и месяцы европейцам потребуется больше мужества, предстоят сложные решения», — заявила она. По ее словам, ЕС должен «сделать рывок» в процессе милитаризации Европы, «он нам нужен сейчас, на это потребуется мужество».

Фон дер Ляйен сообщила, что большую часть военных инвестиций в рамках предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы на 800 млрд евро на ближайшие 4 года должны будут изыскать страны Евросоюза из своих бюджетов и самостоятельно взятых кредитов.