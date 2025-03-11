Фон дер Ляйен обещала Европе «сложные решения» по милитаризации ЕС
12:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила европейцев, что в ближайшие недели им «потребуется мужество» и их ждут «сложные решения», чтобы сделать рывок в гонке вооружений. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. По ее мнению, это якобы «необходимо», для «военного сдерживания» России.
«В ближайшие недели и месяцы европейцам потребуется больше мужества, предстоят сложные решения», — заявила она. По ее словам, ЕС должен «сделать рывок» в процессе милитаризации Европы, «он нам нужен сейчас, на это потребуется мужество».
Фон дер Ляйен сообщила, что большую часть военных инвестиций в рамках предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы на 800 млрд евро на ближайшие 4 года должны будут изыскать страны Евросоюза из своих бюджетов и самостоятельно взятых кредитов.
НОВОСТИ
- 13:20 11.03.2025
- Уганда направила свои войска в Южный Судан — командование
- 13:05 11.03.2025
- За сутки в Курской области освобождены 12 населенных пунктов — МО РФ
- 13:00 11.03.2025
- США проинформируют РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде — Песков
- 12:29 11.03.2025
- Развитие горного кластера в СКФО при участии Ростеха даст 1000 новых рабочих мест
- 12:20 11.03.2025
- Оружия Украине хватит и без новых поставок США — Песков
- 12:05 11.03.2025
- В результате атаки ВСУ на Подмосковье пострадали 18 человек, еще двое погибли — Минздрав
- 12:00 11.03.2025
- НАТО настаивает на углублении сотрудничества ЕС и Турции ввиду отдаления США — FT
- 11:32 11.03.2025
- В ВСУ заявили, что потеряли линии снабжения в Курской области из-за давления ВС РФ — WP
- 11:20 11.03.2025
- Песков назвал экономическую самостоятельность СМИ одной из крупнейших проблем РФ
- 11:05 11.03.2025
- Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать