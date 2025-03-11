Пожар на судах, столкнувшихся в Северном море, продолжается уже сутки — СМИ
14:12 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар, возникший на танкере Stena Immaculate и контейнеровозе Solong, столкнувшихся у побережья Англии, продолжается уже сутки. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.
При этом, как свидетельствуют кадры с места происшествия, сила пожара уже значительно меньше. На борту Stena Immaculate не видно ранее наблюдавшихся языков пламени и клубов черного дыма. Несмотря на крупную пробоину в левом борту судна и его заметный крен, танкер сохраняет плавучесть.
Как заявил Би-би-си основатель профессионального объединения спасателей Maritime Search and Rescue Council Мэттью Шэнк, причины инцидента поможет установить изучение данных с морских маршрутных самописцев. Он также указал на то, что человеческий фактор мог сыграть роль в произошедшем.
23 члена экипажа Stena Immaculate и 13 из 14 членов экипажа Solong были эвакуированы и находятся в безопасности. Пропавшим без вести числится один из моряков с контейнеровоза Solong. Британская береговая охрана в понедельник вечером сообщила о прекращении 12-часовой операции по поиску пропавшего.
НОВОСТИ
- 14:32 11.03.2025
- Кремль считает, что в ОБСЕ «большие проблемы»
- 14:04 11.03.2025
- Топливо на заправках «Роснефти» теперь можно оплатить в мобильном приложении компании
- 14:00 11.03.2025
- ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных
- 13:32 11.03.2025
- Группировка ВСУ в Судже утратила связь с командованием в Киеве — силовики
- 13:20 11.03.2025
- Уганда направила свои войска в Южный Судан — командование
- 13:05 11.03.2025
- За сутки в Курской области освобождены 12 населенных пунктов — МО РФ
- 13:00 11.03.2025
- США проинформируют РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде — Песков
- 12:32 11.03.2025
- Фон дер Ляйен обещала Европе «сложные решения» по милитаризации ЕС
- 12:29 11.03.2025
- Развитие горного кластера в СКФО при участии Ростеха даст 1000 новых рабочих мест
- 12:20 11.03.2025
- Оружия Украине хватит и без новых поставок США — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать