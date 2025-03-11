Пожар на судах, столкнувшихся в Северном море, продолжается уже сутки — СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар, возникший на танкере Stena Immaculate и контейнеровозе Solong, столкнувшихся у побережья Англии, продолжается уже сутки. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

При этом, как свидетельствуют кадры с места происшествия, сила пожара уже значительно меньше. На борту Stena Immaculate не видно ранее наблюдавшихся языков пламени и клубов черного дыма. Несмотря на крупную пробоину в левом борту судна и его заметный крен, танкер сохраняет плавучесть.

Как заявил Би-би-си основатель профессионального объединения спасателей Maritime Search and Rescue Council Мэттью Шэнк, причины инцидента поможет установить изучение данных с морских маршрутных самописцев. Он также указал на то, что человеческий фактор мог сыграть роль в произошедшем.

23 члена экипажа Stena Immaculate и 13 из 14 членов экипажа Solong были эвакуированы и находятся в безопасности. Пропавшим без вести числится один из моряков с контейнеровоза Solong. Британская береговая охрана в понедельник вечером сообщила о прекращении 12-часовой операции по поиску пропавшего.