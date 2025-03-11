16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лоббистский контракт властей Львова в США может и не быть признаком развала Украины, но «там и так изрядная фрагментация». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос ТАСС, говорит ли факт самостоятельного заключения Львовской областью Украины с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group о представлении ее интересов о процессе распада страны.

«Я не думаю, что это какие-то признаки развала Украины. Там и так изрядная фрагментация есть де-факто. Наверное, вот все, что можно сказать по этой теме», — сказал Песков. При этом он отметил, что сложно говорить о том, имеет ли право отдельный регион Украины заключать подобные соглашения. «Может ли отдельная область на Украине заключать такие контракты — это, наверное, зависит от внутреннего законодательства. Я, к сожалению, здесь не могу квалифицированно ответить. Нужно, конечно, понимать, что это за предмет контракта», — подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее узнал ТАСС, львовские власти договорились с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group о представлении своих интересов. Это первый за 33 года случай, когда отдельный украинский регион сам официально заказывает лоббистские услуги в США и пытается независимо от Киева наладить связи с американскими чиновниками.