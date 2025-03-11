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НОВОСТИ

США продвигаются в переговорах с Украиной — Уолтц

17:00 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах с киевскими властями. Об этом заявил телекомпании CNN помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Мы продвигаемся», — сказал он в ответ на вопрос о ходе переговоров в Джидде.

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