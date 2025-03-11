США продвигаются в переговорах с Украиной — Уолтц

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа продвигается в переговорах с киевскими властями. Об этом заявил телекомпании CNN помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Мы продвигаемся», — сказал он в ответ на вопрос о ходе переговоров в Джидде.