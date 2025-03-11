Армения по-прежнему заинтересована в получении статуса наблюдателя в БРИКС - Мирзоян

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения заинтересована в том, чтобы получить в БРИКС статус наблюдателя. Об этом в интервью индийской газете WION заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества. Вы спрашивали о БРИКС, и мы по-прежнему заинтересованы в получении статуса наблюдателя в этой организации и в том, чтобы посмотреть, что такое сотрудничество и этот формат могут принести нашему региону», — отметил он.