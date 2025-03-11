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НОВОСТИ

Украина, по предложению США, согласилась на временное 30-дневное прекращение огня - текст заявленя

21:20 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте Владимира Зеленского.

«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до ведома России, что взаимность со стороны России будет ключом к достижению мира», — говорится в тексте.

Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии были позитивными и продуктивными. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Новости, которые мы получали с этой встречи в течение дня и о которых был проинформирован президент [США Дональд Трамп], положительные. Эта встреча была продуктивной», — сказала она.

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