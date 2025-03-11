По итогам переговоров в Джидде, США возобновят поставки оружия и разведданных Украине - AP

21:35 Источник: Интерфакс

По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"В результате переговоров в Саудовской Аравии США согласились незамедлительно снять с паузы поставку военной помощи и передачу разведданных Украине", - пишет AP.