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НОВОСТИ

По итогам переговоров в Джидде, США возобновят поставки оружия и разведданных Украине - AP

21:35 11.03.2025 Источник: Интерфакс

По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает во вторник Associated Press (AP).

"В результате переговоров в Саудовской Аравии США согласились незамедлительно снять с паузы поставку военной помощи и передачу разведданных Украине", - пишет AP.

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