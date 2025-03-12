Сделка по украинским полезным ископаемым будет подписана, когда США сочтут удобным — Ермак
09:05 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двустороннее соглашение по полезным ископаемым на Украине будет подписано тогда, когда США сочтут это удобным. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после переговоров с американской делегацией в Джидде.
«Когда определит для себя удобным американская сторона, наши партнеры, тогда это соглашение и будет подписано», — сказал он на брифинге, фрагмент которого опубликовало издание «Новости Live».
По его словам, с украинской стороны «все для этого готово», определены даже лица, которые должны подписать документ. Ермак пояснил, что упоминанием о соглашении в заявлении по итогам переговоров в Джидде США и Украина «просто подтвердили намерения двух сторон, чтобы это действительно случилось».
НОВОСТИ
- 09:00 12.03.2025
- Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России
- 22:40 11.03.2025
- Трамп заявил, что встречи представителей РФ и США по мирному урегулированию на Украине пройдут 11 и 12 марта
- 22:00 11.03.2025
- Рубио: Вот что на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры
- 21:35 11.03.2025
- По итогам переговоров в Джидде, США возобновят поставки оружия и разведданных Украине - AP
- 21:20 11.03.2025
- Украина, по предложению США, согласилась на временное 30-дневное прекращение огня - текст заявленя
- 20:32 11.03.2025
- ЕС не хватает «тысяч танков и орудий» - еврокомиссар
- 20:00 11.03.2025
- Ущерб нефтепроводу «Дружба» от атаки украинского дрона устранен российским оператором – МИД Венгрии
- 19:00 11.03.2025
- Армения по-прежнему заинтересована в получении статуса наблюдателя в БРИКС - Мирзоян
- 17:40 11.03.2025
- США с 12 марта повысят до 50% пошлины на поставки стали и алюминия из Канады
- 17:12 11.03.2025
- Поставки нефти в Венгрию остановлены из-за удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать