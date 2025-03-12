Сделка по украинским полезным ископаемым будет подписана, когда США сочтут удобным — Ермак

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двустороннее соглашение по полезным ископаемым на Украине будет подписано тогда, когда США сочтут это удобным. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после переговоров с американской делегацией в Джидде.

«Когда определит для себя удобным американская сторона, наши партнеры, тогда это соглашение и будет подписано», — сказал он на брифинге, фрагмент которого опубликовало издание «Новости Live».

По его словам, с украинской стороны «все для этого готово», определены даже лица, которые должны подписать документ. Ермак пояснил, что упоминанием о соглашении в заявлении по итогам переговоров в Джидде США и Украина «просто подтвердили намерения двух сторон, чтобы это действительно случилось».