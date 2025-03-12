Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы за растрату
11:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным до делу о растрате госсредств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».
Приговор зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, однако он отделался лишь штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).
НОВОСТИ
- 12:05 12.03.2025
- Поставки военной помощи США Киеву через Польшу возобновились — польское Минобороны
- 12:00 12.03.2025
- В Курской области россияне близки к полному триумфу — польский генерал
- 11:32 12.03.2025
- Пекин 14 марта примет встречу Китая, РФ и Ирана по иранской проблеме — МИД КНР
- 11:20 12.03.2025
- Под Часов Яр переброшено элитное подразделение БПЛА ВСУ — Кимаковский
- 11:05 12.03.2025
- Продажи электромобилей в мире резко выросли в феврале за счет Китая
- 10:32 12.03.2025
- В Судже продолжают находиться несколько тысяч солдат ВСУ — силовики
- 10:20 12.03.2025
- Более 80% немцев больше не считают США надежным партнером Германии — опрос
- 10:05 12.03.2025
- Хуситы снова начнут совершать атаки на израильские суда в Красном море — представитель
- 10:00 12.03.2025
- США пытаются «выжать» Тайвань и захватить производство микросхем — Госсовет КНР
- 09:32 12.03.2025
- Ответные меры ЕС на пошлины США «сильны, но соразмерны» — глава ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать