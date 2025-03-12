Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы за растрату

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным до делу о растрате госсредств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Приговор зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, однако он отделался лишь штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).