0
0
180
НОВОСТИ

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы за растрату

11:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным до делу о растрате госсредств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Приговор зачитал судья Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия, однако он отделался лишь штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 12.03.2025
Поставки военной помощи США Киеву через Польшу возобновились — польское Минобороны
0
2
12:00 12.03.2025
В Курской области россияне близки к полному триумфу — польский генерал
0
18
11:32 12.03.2025
Пекин 14 марта примет встречу Китая, РФ и Ирана по иранской проблеме — МИД КНР
0
116
11:20 12.03.2025
Под Часов Яр переброшено элитное подразделение БПЛА ВСУ — Кимаковский
0
142
11:05 12.03.2025
Продажи электромобилей в мире резко выросли в феврале за счет Китая
0
173
10:32 12.03.2025
В Судже продолжают находиться несколько тысяч солдат ВСУ — силовики
0
277
10:20 12.03.2025
Более 80% немцев больше не считают США надежным партнером Германии — опрос
0
262
10:05 12.03.2025
Хуситы снова начнут совершать атаки на израильские суда в Красном море — представитель
0
273
10:00 12.03.2025
США пытаются «выжать» Тайвань и захватить производство микросхем — Госсовет КНР
0
303
09:32 12.03.2025
Ответные меры ЕС на пошлины США «сильны, но соразмерны» — глава ЕК
0
368

Возврат к списку