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НОВОСТИ

В Курской области россияне близки к полному триумфу — польский генерал

12:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Курской области в боях с украинской армией вооруженные силы РФ побеждают и близки к «полному триумфу». Уверенность в этом в интервью радиостанции TOK FM выразил польский генерал Богуслав Пацек.

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу», — сказал он.

«Россияне знают, что у Украины трудная ситуация и отдают себе отчет в том, что на этом этапе войны они (россияне — прим. ТАСС) побеждают», считает Богуслав Пацек.

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