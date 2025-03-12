12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Курской области в боях с украинской армией вооруженные силы РФ побеждают и близки к «полному триумфу». Уверенность в этом в интервью радиостанции TOK FM выразил польский генерал Богуслав Пацек.

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу», — сказал он.

«Россияне знают, что у Украины трудная ситуация и отдают себе отчет в том, что на этом этапе войны они (россияне — прим. ТАСС) побеждают», считает Богуслав Пацек.