Гражданин РФ задержан после столкновения судов в Северном море — Reuters
13:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Англии в Северном море, является гражданин РФ, он задержан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ, которой принадлежит судно.
Отмечается, что среди членов экипажа — граждане России и Филиппин. Во вторник британские правоохранительные органы проинформировали о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в «совершении непредумышленного убийства по грубой неосторожности» в связи с произошедшим столкновением. Имя задержанного не сообщается.
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