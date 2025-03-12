Гражданин РФ задержан после столкновения судов в Северном море — Reuters

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитаном контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Англии в Северном море, является гражданин РФ, он задержан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на германскую компанию Ernst Russ, которой принадлежит судно.

Отмечается, что среди членов экипажа — граждане России и Филиппин. Во вторник британские правоохранительные органы проинформировали о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в «совершении непредумышленного убийства по грубой неосторожности» в связи с произошедшим столкновением. Имя задержанного не сообщается.