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Песков призвал не спешить с вопросом о реакции РФ на идею о перемирии на Украине

13:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Таким образом он отреагировал на вопрос ТАСС о том, считает ли Россия предложение о 30-дневном перемирии, согласованное США и Украиной, невыгодным для себя и как будет реагировать.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой и [госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», — сказал Песков. «Сначала мы должны эту информацию получить», — подчеркнул он.

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