В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия успешно продвигается в Курской области, демонстрирует хорошую динамику. Такую оценку событиям дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Судже.

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — сказал представитель Кремля.