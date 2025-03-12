В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области
13:32 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия успешно продвигается в Курской области, демонстрирует хорошую динамику. Такую оценку событиям дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Судже.
«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:20 12.03.2025
- Песков призвал не спешить с вопросом о реакции РФ на идею о перемирии на Украине
- 13:05 12.03.2025
- ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 260 военнослужащих
- 13:00 12.03.2025
- Гражданин РФ задержан после столкновения судов в Северном море — Reuters
- 12:32 12.03.2025
- США возобновили обмен разведданными с Киевом — Габбард
- 12:20 12.03.2025
- Прокуратура БиГ выдала постановление на задержание руководства Республики Сербской
- 12:05 12.03.2025
- Поставки военной помощи США Киеву через Польшу возобновились — польское Минобороны
- 12:00 12.03.2025
- В Курской области россияне близки к полному триумфу — польский генерал
- 11:32 12.03.2025
- Пекин 14 марта примет встречу Китая, РФ и Ирана по иранской проблеме — МИД КНР
- 11:20 12.03.2025
- Под Часов Яр переброшено элитное подразделение БПЛА ВСУ — Кимаковский
- 11:05 12.03.2025
- Продажи электромобилей в мире резко выросли в феврале за счет Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать