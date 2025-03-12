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НОВОСТИ

В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области

13:32 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия успешно продвигается в Курской области, демонстрирует хорошую динамику. Такую оценку событиям дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Судже.

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных. Те данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области, освобождают те районы, которые находились под контролем боевиков. Динамика хорошая», — сказал представитель Кремля.

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