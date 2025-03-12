Уже 70 лесных пожаров произошло в РФ с начала года, большинство из них по вине людей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России зафиксировало 70 лесных пожаров с начала года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по итогам заседания профильной правительственной комиссии.

«По информации Рослесхоза, первый лесной пожар зарегистрирован 7 января. Всего с начала года зарегистрировано 70 таких пожаров. Значительное число из них произошло в зоне экономической деятельности человека», — сказали в МЧС.

Основными причинами лесных пожаров стал человеческий фактор. Также огонь на лес переходил с ландшафтных пожаров.