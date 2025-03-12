Уже 70 лесных пожаров произошло в РФ с начала года, большинство из них по вине людей
14:12 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России зафиксировало 70 лесных пожаров с начала года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по итогам заседания профильной правительственной комиссии.
«По информации Рослесхоза, первый лесной пожар зарегистрирован 7 января. Всего с начала года зарегистрировано 70 таких пожаров. Значительное число из них произошло в зоне экономической деятельности человека», — сказали в МЧС.
Основными причинами лесных пожаров стал человеческий фактор. Также огонь на лес переходил с ландшафтных пожаров.
НОВОСТИ
- 15:12 12.03.2025
- ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
- 15:00 12.03.2025
- Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы
- 14:32 12.03.2025
- Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
- 14:00 12.03.2025
- Более 65% граждан Армении негативно оценивают работу Пашиняна — опрос
- 13:32 12.03.2025
- В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области
- 13:20 12.03.2025
- Песков призвал не спешить с вопросом о реакции РФ на идею о перемирии на Украине
- 13:05 12.03.2025
- ВСУ потеряли в Курской области за сутки более 260 военнослужащих
- 13:00 12.03.2025
- Гражданин РФ задержан после столкновения судов в Северном море — Reuters
- 12:32 12.03.2025
- США возобновили обмен разведданными с Киевом — Габбард
- 12:20 12.03.2025
- Прокуратура БиГ выдала постановление на задержание руководства Республики Сербской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать