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ВС РФ поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ

16:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в ходе спецоперации за сутки поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.

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