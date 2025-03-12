ВС РФ поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ
16:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.
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