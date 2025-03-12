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НОВОСТИ

Киев по итогам переговоров не будет признавать утрату территорий — Зеленский

17:00 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с РФ не будет признавать утрату территорий. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины красные линии на переговорах об урегулировании конфликта.

«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт», — сказал он.

Зеленский добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова. При этом стремление стать членом НАТО закреплено в украинской конституции.

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