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Британский МИД выпустил заявление по поводу взаимной с РФ высылкой дипломатов

20:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Великобритании считает важным сохранение дипломатических каналов связи с Москвой и предлагает России подвести черту под взаимной высылкой дипломатов. Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, который лишил аккредитации сотрудника посольства РФ в Лондоне и супругу российского дипломата.

В Форин оффисе назвали причиной «чрезвычайно сложных двусторонних отношений» с Россией СВО, а также «враждебные действия против Великобритании», которые якобы предпринимает Москва. Несмотря на это, «правительство [Великобритании] верит в то, что сохранение дипломатических каналов связи и соответствующих дипломатических представительств важно», — отмечается в коммюнике.

«Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем от России сделать то же самое», — призвали в британском МИД, предупредив, что новые действия Москвы в этом направлении будут расценены как эскалация и «получат соответствующий ответ».

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