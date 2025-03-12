Путин: Наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области

22:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области.

«Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал президент на совещании, которое провел в одном из командных пунктов приграничного региона.

Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки российские войска освободили пять населенных пунктов. Под их контроль перешел центр Суджи.