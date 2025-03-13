Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи в Курской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — сказали в Минобороны.