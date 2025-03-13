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РФ сформулирует свою позицию по Украине после контактов с США — Песков

13:05 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс передачи от США информации по результатам переговоров с Украиной в Джидде «в действии», Россия сформулирует свою позицию по ним после двусторонних контактов с представителями американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что вчера состоялись в Джидде переговоры, и после этого и господин [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, и господин [госсекретарь США Марко] Рубио сказали, что по разным каналам до России будет доведена информация. Этот процесс доведения информации до сведения России сейчас в действии. После того, как мы не через прессу, а посредством двустороннего диалога эту информацию получим, — тогда наступит уже время обдумывания и формулирования позиции», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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