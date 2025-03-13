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НОВОСТИ

Все санкции против РФ незаконны и должны быть отменены — Песков

14:12 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает, что все введенные против нее санкции нелегитимны и должны быть отменены. Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными. И считаем, что должны быть отменены все эти санкции», — подчеркнул он в ответ на вопрос, отмены каких санкций РФ будет добиваться в первую очередь.

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