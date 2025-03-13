Все санкции против РФ незаконны и должны быть отменены — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает, что все введенные против нее санкции нелегитимны и должны быть отменены. Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными. И считаем, что должны быть отменены все эти санкции», — подчеркнул он в ответ на вопрос, отмены каких санкций РФ будет добиваться в первую очередь.