Все санкции против РФ незаконны и должны быть отменены — Песков
14:12 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает, что все введенные против нее санкции нелегитимны и должны быть отменены. Такую позицию озвучил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными. И считаем, что должны быть отменены все эти санкции», — подчеркнул он в ответ на вопрос, отмены каких санкций РФ будет добиваться в первую очередь.
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