Туск раскритиковал Дуду за его призыв к размещению ядерного оружия США в Польше

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике президента республики Анджея Дуду за призыв к США разместить в его стране ядерное оружие.

«Было бы важно, чтобы мы формулировали определенные ожидания публично, когда у нас уже есть уверенность в том, что эти пожелания и призывы будут услышаны, и что адресат — в этом случае американская администрация и президент [США Дональд] Трамп — готов позитивно это воспринять», — сказал Туск на пресс-конференции по прилете из Анкары, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Польский премьер отказался от дальнейших комментариев на тематику размещения американского ядерного оружия.

13 марта Дуда в интервью Financial Times призвал США разместить ядерное оружие в Польше, польский лидер обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом. Глава польского государства отметил, что считает очевидным такой шаг со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению Дуды, Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или США в Польшу.