Силы ПВО Минобороны отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы.