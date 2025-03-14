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Силы ПВО Минобороны отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву

09:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы.

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