Силы ПВО Минобороны отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву
09:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы.
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