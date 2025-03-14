Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью, угроза снята
09:20 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали несколько БПЛА над Саратовской областью, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА. Угроза снята», — написал глава региона в телеграм-канале.
В ночь на 14 марта губернатор объявил об угрозе атаки беспилотников. Локально работали системы оповещения. В международном аэропорту Гагарин в Саратове вводились ограничения на прием и отправку самолетов.
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