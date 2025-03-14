ВСУ бегут из курского приграничья — МО РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из курского приграничья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, бегущих из курского приграничья, расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — говорится в описании видео.