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НОВОСТИ

ВСУ бегут из курского приграничья — МО РФ

10:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из курского приграничья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры поражения живой силы и автомобильной техники ВСУ, бегущих из курского приграничья, расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — говорится в описании видео.

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