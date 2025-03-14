Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла, но для дальнейших выводов одного примера мало, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил он. «Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — добавил Песков.