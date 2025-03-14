После подписания договора с Баку не будет нужды в Минской группе ОБСЕ — МИД Армении
11:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения не считает целесообразным продолжение деятельности международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, США и Франция) — после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
«Мы считаем, что после нормализации отношений с Азербайджаном, подписания мирного договора институционально конфликт на бумаге подошел к концу и нет необходимости в Минской группе ОБСЕ. До сих пор мы, к сожалению, видим некоторые элементы риторики, деструктивную позицию Баку, которая вызывает озабоченность», — отметил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен обратиться в ОБСЕ и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне 2024 года объявил в парламенте, что Минская группа ОБСЕ де-факто прекратила свою деятельность после февраля 2022 года, когда ее сопредседатели после начала СВО на Украине прекратили общение в рамках данного формата.
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