После подписания договора с Баку не будет нужды в Минской группе ОБСЕ — МИД Армении

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не считает целесообразным продолжение деятельности международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, США и Франция) — после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Мы считаем, что после нормализации отношений с Азербайджаном, подписания мирного договора институционально конфликт на бумаге подошел к концу и нет необходимости в Минской группе ОБСЕ. До сих пор мы, к сожалению, видим некоторые элементы риторики, деструктивную позицию Баку, которая вызывает озабоченность», — отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен обратиться в ОБСЕ и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне 2024 года объявил в парламенте, что Минская группа ОБСЕ де-факто прекратила свою деятельность после февраля 2022 года, когда ее сопредседатели после начала СВО на Украине прекратили общение в рамках данного формата.