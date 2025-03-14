0
0
115
НОВОСТИ

После подписания договора с Баку не будет нужды в Минской группе ОБСЕ — МИД Армении

11:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения не считает целесообразным продолжение деятельности международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, США и Франция) — после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом в парламенте заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Мы считаем, что после нормализации отношений с Азербайджаном, подписания мирного договора институционально конфликт на бумаге подошел к концу и нет необходимости в Минской группе ОБСЕ. До сих пор мы, к сожалению, видим некоторые элементы риторики, деструктивную позицию Баку, которая вызывает озабоченность», — отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен обратиться в ОБСЕ и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне 2024 года объявил в парламенте, что Минская группа ОБСЕ де-факто прекратила свою деятельность после февраля 2022 года, когда ее сопредседатели после начала СВО на Украине прекратили общение в рамках данного формата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.03.2025
Уиткофф покинул Москву - источник
0
14
11:20 14.03.2025
КНР готова непрерывно углублять обмены и сотрудничество с РФ и Ираном — Ван И
0
63
11:05 14.03.2025
Почти 80% населения Украины считают проблему коррупции в стране очень серьезной
0
113
10:32 14.03.2025
Киев наращивает группировку ВСУ у Волчанска и Золочева на Харьковщине — Марочко
0
195
10:20 14.03.2025
Площадь пожара на нефтекомплексе в Туапсе — больше 1 тыс. кв. м
0
219
10:05 14.03.2025
Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла
0
257
10:00 14.03.2025
ВСУ бегут из курского приграничья — МО РФ
0
262
09:32 14.03.2025
Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе — Вэнс
0
294
09:20 14.03.2025
Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью, угроза снята
0
299
09:05 14.03.2025
США понимают, что у РФ и Украины будут свои требования по урегулированию конфликта — Уолтц
0
365

Возврат к списку