КНР готова непрерывно углублять обмены и сотрудничество с РФ и Ираном — Ван И

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай, Россия и Иран будут непрерывно углублять обмены и сотрудничество без вреда для других стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам встречи в формате КНР — РФ — Иран по иранской ядерной программе.

«У Китая хорошие двусторонние отношения с Россией и Ираном, наши страны являются важными членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, — указал Ван И. — Под стратегическим руководством глав трех государств мы готовы отстаивать принципы неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на другие стороны, постоянно углублять обмены и сотрудничество, укреплять координацию в международных делах, вносить вклад в поддержание регионального мира и содействие глобальной стабильности».