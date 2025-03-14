КНР готова непрерывно углублять обмены и сотрудничество с РФ и Ираном — Ван И
11:20 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай, Россия и Иран будут непрерывно углублять обмены и сотрудничество без вреда для других стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам встречи в формате КНР — РФ — Иран по иранской ядерной программе.
«У Китая хорошие двусторонние отношения с Россией и Ираном, наши страны являются важными членами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, — указал Ван И. — Под стратегическим руководством глав трех государств мы готовы отстаивать принципы неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на другие стороны, постоянно углублять обмены и сотрудничество, укреплять координацию в международных делах, вносить вклад в поддержание регионального мира и содействие глобальной стабильности».
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